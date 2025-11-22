Verfolgungsfahrt im Bereich Neuwied ST Engers und Block, Zeugensuche!

Bei Erkennen der Streife gab der Fahrer sofort Gas und versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er zunächst auf die B42 Richtung Neuwied, anschließend über die Engerser Landstraße und Neuwieder Straße zurück Richtung Engers und zuletzt Richtung Rheinanlagen. Hier ließ er den Pkw und seine drei Insassen zurück und floh zu Fuß Richtung Bendorf. Letztlich konnte er nach wenigen hundert Metern gestellt werden. Grund der versuchten Flucht dürfte die fehlende Fahrerlaubnis des 18jährigen Bendorfers in Verbindung mit Betäubungsmittelkonsum sein. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Neuwied sucht Zeugen, die durch die Flucht des jungen Mannes gefährdet wurden. Insbesondere wird der Fahrer eines kleinen Lkw gebeten, sich zu melden. Dieser fuhr auf der B42, als der Beschuldigte plötzlich von links nach rechts in die Ausfahrt Block-Heimbach-Weis zog. Dabei musste der Lkw-Fahrer stark abbremsen.



