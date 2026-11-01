Bachenberg
Verfolgungsfahrt endet in Bachenberg - Polizei stellt zwei Tatverdächtige
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Nach einem Hinweis auf einen Einbruch in eine Jagdhütte in der Nähe von 57577 Seelbach bei Hamm rückten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen am Freitag, dem 30. Oktober 2026, gegen 15:35 Uhr zum Einsatzort aus.

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Der Hinweisgeber hatte zuvor festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Hütte verschafft und sich dort über einen längeren Zeitraum aufgehalten hatten.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Tatverdächtige mit einem Pkw. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Während der Verfolgung verlor der flüchtende Fahrzeugführer mehrfach die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Ihm gelang es dennoch die Flucht fortzusetzen. Die Verfolgung führte über die Ortschaften Marienthal, Hilgenroth und Obererbach bis nach Bachenberg. Dort gelang es den Einsatzkräften schließlich, das flüchtende Fahrzeug zu stoppen und die beiden Insassen festzusetzen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Auch der Beifahrer war der Polizei bereits mehrfach bekannt.

Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch in die Jagdhütte sowie zu den übrigen festgestellten Straftaten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Tel. 02681/946-0
Email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


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