Verfolgungsfahrt endet in Bachenberg - Polizei stellt zwei Tatverdächtige





Der Hinweisgeber hatte zuvor festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Hütte verschafft und sich dort über einen längeren Zeitraum aufgehalten hatten.



Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Tatverdächtige mit einem Pkw. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Während der Verfolgung verlor der flüchtende Fahrzeugführer mehrfach die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Ihm gelang es dennoch die Flucht fortzusetzen. Die Verfolgung führte über die Ortschaften Marienthal, Hilgenroth und Obererbach bis nach Bachenberg. Dort gelang es den Einsatzkräften schließlich, das flüchtende Fahrzeug zu stoppen und die beiden Insassen festzusetzen.



Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Auch der Beifahrer war der Polizei bereits mehrfach bekannt.



Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch in die Jagdhütte sowie zu den übrigen festgestellten Straftaten dauern an.



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