Verfolgungsfahrt Dierdorfer Straße - Zeugen gesucht

Am späten Abend des 15.05.26 gegen 22:40 Uhr kam es in Neuwied im Bereich Dierdofer Straße/Sohler Weg/Buchenweg zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem E-Scooter.

Hierbei wurden durch den E-Scooter diverse Verkehrsteilnehmer insbesondere Fußgänger gefährdet.



Zeugen welche gefährdet wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





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