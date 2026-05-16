Neuwied
Verfolgungsfahrt Dierdorfer Straße - Zeugen gesucht
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am späten Abend des 15.05.26 gegen 22:40 Uhr kam es in Neuwied im Bereich Dierdofer Straße/Sohler Weg/Buchenweg zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem E-Scooter.

Hierbei wurden durch den E-Scooter diverse Verkehrsteilnehmer insbesondere Fußgänger gefährdet.

Zeugen welche gefährdet wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
Mail: pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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