Vereinsheim verwüstet und Bus gestohlen

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober brachen derzeit unbekannte Täter in das Vereinsheim des VFB Linz am Rhein am "Kaiserberg-Stadion" ein.

Hierbei wurden Türen eingetreten und das Vereinsheim verwüstet.



Die Täter klauten mehrere Fahrzeugschlüssel der Vereinsfahrzeuge.

Mit den entwendeten Fahrzeugschlüsseln wurde sodann ein Vereinsbus des VFB Linz gestohlen.



Es handelt sich bei dem Vereinsbus um einen weißen Kastenwagen der Marke Opel mit mehreren Werbeaufdrucken und dem Vereinslogo.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz





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