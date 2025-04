Verdächtige Personen in einem leerstehenden Gebäude

Am Donnerstag, dem 03.04.2025 teilte gegen 18:05 Uhr eine Zeugin eine Beobachtung der Polizei in Altenkirchen mit.

Demnach hätten zwei, mit Taschenlampen und Sturmhauben vermummte Personen unberechtigt ein leerstehendes Gebäude betreten. Beide Personen sollten sich aktuell noch in dem Gebäude, welches u.a. als Lagerhalle genutzt wird, befinden. Bei dem Gebäudekomplex handelt es sich um das Betriebsgebäude einer ehemaligen Fleischwarenfirma. Durch starke Polizeikräfte wurde das mehrstöckige Bauwerk durchsucht. Es wurde Hinweise erlangt, die darauf hindeuteten, dass tatsächlich Personen unberechtigt in das Gebäude eingedrungen sind. Inwieweit es zu Diebstählen gekommen ist wird derzeit noch überprüft. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sollte es weitere Zeugen geben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



