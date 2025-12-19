Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Dabei wurde das Einsatzfahrzeug durch einen mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit fahrenden PKW Seat überholt. Aufgrund der Fahrweise sollte das Fahrzeug umgehend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Abgabe von Anhaltesignalen bremste der vorausfahrende Seat ohne triftigen Grund derart stark ab, dass der Fahrer des Streifenwagens eine Vollbremsung einleiten musste.



Der 36-jährige Seat-Fahrer zeigte sich der der folgenden Verkehrskontrolle sehr uneinsichtig. Eine im Fahrzeug befindliche Dashcam bzw. deren Speicherkarte wurde als Beweismittel sichergestellt. Eine erste Auswertung erhärtete den Verdacht, dass der Seat-Fahrer derart schnell und rücksichtslos fuhr, dass der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht.



Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wird eine Auswertung der Dashcam-Aufnahmen zeigen, ob sich der 36-jährige wegen weiterer Delikte wird verantworten müssen.



