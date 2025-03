Verdacht der Verkehrsgefährdung durch unsicher geführten PKW

Am Abend des 01.03.2025 gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei in Straßenhaus Mitteilung über einen unsicher geführten PKW auf der B413 zwischen Isenburg und Kleinmaischeid.

Ein dunkler VW Fox wurde in Schlangenlinien geführt und geriet im Kurvenbereich am Ortsausgang von Isenburg in Fahrtrichtung Kleinmaischeid auf die Gegenfahrbahn. Hier wurde mindestens ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer dazu veranlasst, diesem Fahrzeug auszuweichen. Aufgrund des Anfangsverdachts der Verkehrsgefährdung wurde eine Strafanzeige gegen den Fahrer des VW Fox eingeleitet.



Zeugen, insbesondere der oder die Fahrerin des ausweichenden Fahrzeuges, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



