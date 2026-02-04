Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung / Zeugenaufruf

Die Polizei erhielt Mitteilung darüber, dass das Fahrzeug mehrfach die Mittellinie überfahren und in den Gegenverkehr gefahren sein soll. Hierbei seien mehrere Fahrzeuge dazu gezwungen worden, auszuweichen oder abzubremsen. Das Fahrzeug wurde in der Ortslage Dierdorf aufgefunden und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen den 21-jährigen Fahrer eingeleitet.

Der oder die Fahrer oder Fahrerinnen der ausweichenden oder abbremsenden Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell