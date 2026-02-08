Verdacht der Jagdwilderei in Kratzhahn

Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei.
Um aktuell in den sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken, stellt die Polizei ausdrücklich klar, dass es sich nicht um eine Schießerei gehandelt hat.
Die Polizeiinspektion Altenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei zu melden.
