Verbotenes Kraftfahrzeugrennen unter Krafträdern

Am 19.07.2025 gegen 01:55 Uhr kam es auf der B256 am Ortsausgang der Ortslage Straßenhaus in Fahrtrichtung Neuwied zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter den Fahrzeugführern zweier Krafträder.

Die Krafträder wurden am Ortsausgang maximal beschleunigt und setzten ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort.

Auf Höhe der Einmündung zur L257 bemerkten die Fahrzeugführer den verfolgenden Streifenwagen und teilten sich auf.

Der Fahrzeugführer eines hochmotorisierten Yamaha-Kraftrades konnte in der Gemarkung Kurtscheid einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, das Motorrad nicht haftpflichtversichert ist und der Beschuldigte dieses ohne die Erlaubnis des Fahrzeughalters genutzt hat.

Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



Der Fahrzeugführer des anderen Kraftrades entfernte sich über die B256 in Fahrtrichtung Neuwied und konnte bislang nicht ermittelt werden.



Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zu der flüchtigen Person, dem genutzten Kraftrad und dem dazugehörigen Kennzeichen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



