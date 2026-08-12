Am Dienstag, 11.08.2026, gegen 12.00 Uhr, kam es in einem Waldgebiet im Bereich Idelberg zu einem Vegetationsbrand.

Da sich dieser bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch in der Entstehungsphase befand, konnte er durch die eingesetzten Feuerwehren Altenkirchen und Kroppach-Giesenhausen schnell gelöscht werden. Derzeit besteht der Verdacht, dass das Feuer durch eine bislang unbekannte Person entzündet wurde. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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