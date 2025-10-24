Hierdurch kam es teilweise zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesstraßen 413 und 256 sowie auf zahlreichen Land- und Kreisstraßen im Dienstgebiet.
In Dernbach löste sich ein Glaselement von einem Dach einer Lagerhalle. Durch die Feuerwehr wurde die Gefahr beseitigt.
Unwetter führt zu zahlreichen umgestürzten Bäumen im Dienstgebiet der PI Straßenhaus