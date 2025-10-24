Unwetter führt zu zahlreichen umgestürzten Bäumen im Dienstgebiet der PI Straßenhaus



Hierdurch kam es teilweise zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesstraßen 413 und 256 sowie auf zahlreichen Land- und Kreisstraßen im Dienstgebiet.



In Dernbach löste sich ein Glaselement von einem Dach einer Lagerhalle. Durch die Feuerwehr wurde die Gefahr beseitigt.



