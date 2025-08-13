Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Am 20.08.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 18:30 Uhr in der Kölner Straße einen 44-jährigen mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (sog.

"E-Scooter"). Der Beschuldigte räumte den vorangegangenen Konsum von Amphetamin und Cannabis gegenüber den Beamten ein. Entsprechend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. In erwarten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.



