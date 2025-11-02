Unsicher geführter PKW, Gefährdung Unbeteiligter, Zeugenaufruf





Der graue PKW der Marke Dacia fuhr in Richtung Neuwied und konnte letztlich in Oberhonnefeld-Gierend angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei fiel auf, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Vortests fielen positiv aus, sodass dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde.



Durch Zeugen wurde beobachtet, dass möglicherweise, bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdet wurden.



Zeugen in dieser Sache, insbesondere solche, die Angaben zur Fahrweise oder möglichen Gefährdungen machen können werden gebeten mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



