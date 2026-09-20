Ungeklärte Verkehrsunfallflucht



Hier befuhr augenscheinlich eine Person einen Teilabschnitt der Andreestraße, bei welchem es sich um eine Einbahnstraße handelt, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierbei kam die Person mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Regenfallrohr eines Hauses sowie einer Straßenlaterne. Danach entfernte sich die unfallbeteiligte Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/9520 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden



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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

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