Rengsdorf
Ungeklärte Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
dpa

Am 19.09.2026 kam es gegen 06:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Andreestraße in Rengsdorf.

Lesezeit 1 Minute


Hier befuhr augenscheinlich eine Person einen Teilabschnitt der Andreestraße, bei welchem es sich um eine Einbahnstraße handelt, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierbei kam die Person mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Regenfallrohr eines Hauses sowie einer Straßenlaterne. Danach entfernte sich die unfallbeteiligte Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/9520 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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