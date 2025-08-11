Ungeeignetes Schuhwerk führt zu Verkehrsunfall

An der Einmündung zur Steinerother Straße beabsichtigten sie nach links abzubiegen, mussten jedoch aufgrund der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Aufgrund offenbar ungeeigneten Schuhwerks verfing sich die 83-jährige mit dem Fuß im Gaspedal. Sie versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber letztlich seitlich mit PKW der 33-jährigen.



Es entstand glücklicherweise lediglich Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell