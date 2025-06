Unfallzeugen gesucht

Am Mittwoch, 04.06.2025 kam es gegen 10:10 Uhr im Bereich der Straße Raiffeisenring unmittelbar vor dem Ringmarkt in Neuwied (Heddesdorf) zu einer Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.





Die Geschädigte parkte ihren schwarzen BMW in Queraufstellung vor dem Lebensmittelgeschäft Rima. Als sie wenige Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken die linke Seite ihres Pkw touchierte und so beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen.



Die Polizeiinspektion Neuwied bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02631-878-0.



