Unfallverursacher gesucht





Im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 17:32 Uhr wurde dort ein abgestellter Pkw der Marke Toyota in schwarz durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Hintertür auf der Fahrerseite beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Neuwied bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02631 878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





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