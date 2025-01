Unfallverursacher flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am 23.01.2025 gegen 16:33 Uhr kam es in der Deutschherrenstraße in der Ortslage Waldbreitbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr zum angegebenen Zeitpunkt die Deutschherrenstraße aus Fahrtrichtung Wüscheid kommend. Vor dem Unfallverursacher hielten zwei weitere Fahrzeugführer ihre Pkw aufgrund von Gegenverkehr hinter einem am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw an.

Der Unfallverursacher fuhr daraufhin, trotz des Gegenverkehrs, an allen Fahrzeugen auf der Gegenfahrbahn vorbei. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die entgegenkommende 91-jährige Fahrerin eines grauen Peugeot nach rechts ausweichen, wo sie mit einem Zaun kollidierte. Der Unfallverursacher setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort und flüchtete.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



