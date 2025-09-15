Unfallgeschädigter gesucht

Heute, 15.09.2025, beschädigte der Fahrzeugführer eines PKW einen neben ihm geparkten PKW auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Erpel.

Der Unfall wurde erst mit großem zeitlichen Verzug bei der Polizei angezeigt, sodass der beschädigte PKW bislang unbekannt ist.

Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zum beschädigten PKW nimmt die Polizei Linz entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell