Unfallflucht

Am Dienstag, den 10.03.2026 ereignete sich in Thalhausen zwischen ca. 12:00 - 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Gartenstraße.

Durch den Fahrer / die Fahrerin eines PKW mit Anhänger wurde ein dort befindlicher Gartenzaun beschädigt.



Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)



