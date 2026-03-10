Durch den Fahrer / die Fahrerin eines PKW mit Anhänger wurde ein dort befindlicher Gartenzaun beschädigt.
Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht
