Unfallflucht

Am Donnerstag, 04.09.2025, im Zeitraum von 16:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein in der Schulstraße, Höhe Hausnummer 13, Straßenhaus, geparkter PKW Audi A4 durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel beschädigt.

Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell