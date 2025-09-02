Durch einen unbekannten Unfallverursacher wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen.
Bei der Unfallaufnahme konnte rötlicher Fremdlack am PKW der Geschädigten festgestellt und gesichert werden.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz
Telefon: 02644-9430
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht