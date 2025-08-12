Diese ist beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW entstanden. Der Fahrzeugführer verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz am Rhein
Telefon: 02644-9430
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht - Zeugenaufruf
Diese ist beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen PKW entstanden. Der Fahrzeugführer verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.