Unfallflucht – Verursacher gesucht

Am Sonntag, den 01.11.26 kam es in der Zeit von 11:00- 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Westerwaldpark in Oberhonnefeld.

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen vor dem Schnellrestaurant abgestellten PKW, sodass Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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