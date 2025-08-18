Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachten den Unfall und informierten den Geschädigten. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zum Unfall, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer und das Unfallfahrzeug ermittelt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie beim 34-jährigen aus der Verbandsgemeinde Puderbach einen Atemalkoholwert jenseits der drei Promille feststellen konnten. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.: 02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell