Dierdorf
Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer - weißer PKW flüchtig
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Montag, den 17.08.2026 kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Schul- bzw.

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Brückenstraße in Dierdorf. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nahm ein weißer Personenkraftwagen der Marke VW dem, auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs befindlichen, 16-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt.
Dieser musste ausweichen um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern und fuhr hierbei gegen eine Laterne. Dadurch verletzte er sich an der Hand und musste ärztlich versorgt werden. Die fahrzeugführende Person des PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, welche mögliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich der bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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