Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

Am Vormittag des 1.1.2026 wurde der PI Betzdorf eine größere Unfallstelle entlang der L 286 im Bereich des Elkenrother Weihers gemeldet. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, und auf rund 200 Metern durch den dortigen Straßengraben gefahren, wobei er zwei Leitpfosten sowie eine Gaskennzeichnungssäule mitnahm. Hierbei verlor der Flüchtige den Kühlergrill samt des Kennzeichens seines Fords. Jedoch wurde der Unfall, welcher offenbar bereits gegen 22:30 Uhr am Vorabend passierte, nicht gemeldet. Aufgrund der Hinterlassenschaften an der Unfallstelle konnten die Einsatzkräfte den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. An der Halteranschrift in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf konnten diese einen 28-jährigen antreffen, welcher das Verursachen des Verkehrsunfalls auch einräumte. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.



