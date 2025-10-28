Hierbei wurde vermutlich durch eine Sattelzugmaschine mit einem blauen Planen- Auflieger beim Rangieren eine Hecke beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zum verdächtigen Fahrzeug, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht in Raubach
