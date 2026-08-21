Puderbach
Unfallflucht in Puderbach

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, den 20.08.2026, kam es in der Straße Zum Rousten in der Ortslage Puderbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Diese ereignete sich in der Zeit von 10:05 - 10:20 Uhr.

Ein am Fahrbahnrad geparkter Pkw VW Golf wurde augenscheinlich im Rahmen eines Abbiegemanövers durch einen Lkw beschädigt.

Die fahrzeugführende Person des Lkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Zeugen, welche mögliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich der bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren