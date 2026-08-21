Unfallflucht in Puderbach

Diese ereignete sich in der Zeit von 10:05 - 10:20 Uhr.



Ein am Fahrbahnrad geparkter Pkw VW Golf wurde augenscheinlich im Rahmen eines Abbiegemanövers durch einen Lkw beschädigt.



Die fahrzeugführende Person des Lkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, welche mögliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich der bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell