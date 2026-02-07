Neuwied
Unfallflucht in Heimbach-Weis

In der Nacht von Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Margarethenstraße 1 / Ecke Hauptstraße 39 in Neuwied OT Heimbach-Weis.

Ein unbekanntes Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hoftor sowie einer Hauswand und verließ die Örtlichkeit anschließend unerlaubt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem dunkelgrünen PKW des Fabrikats VW Caddy oder Touran älteren Baujahres. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 8780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

