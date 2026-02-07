Unfallflucht in Heimbach-Weis

Ein unbekanntes Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hoftor sowie einer Hauswand und verließ die Örtlichkeit anschließend unerlaubt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem dunkelgrünen PKW des Fabrikats VW Caddy oder Touran älteren Baujahres. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 8780.
