Unfallflucht in der Weiherstraße

Ihm entgegen fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer, welche in einer Kurve die Fahrspur des Seat-Fahrer schnitt, sodass dieser mit seinem linken Außenspiegel die linke Fahrzeugseite des 27-jährigen streifte. Zumindest an dem Seat entstand hierdurch Sachschaden.



Bei dem Entgegenkommenden soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Der entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung der Person, des Fahrzeugs und der Art der Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



