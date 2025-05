Unfallflucht in der Kölner Straße Hinweise auf Seat Ateca

Am Montag, den 19.05.2025, 01:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren blauen VW Fox in der Kölner Straße am Fahrbahnrand ab. Um 07:20Uhr musste sie dann feststellen, dass ein anders Fahrzeug ihren PKW gestreift hatte.