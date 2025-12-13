Unfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L255

Auf Höhe der Ortslage Oberplag verstieß ein weißer Kastenwagen gegen das Rechtsfahrgebot wobei es zu Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel kam. Obwohl hierbei Sachschaden entstand, entfernte sich die bislang unbekannte Person mit dem Mercedes von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Rückfragen bitte an:



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen

Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520

oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell