Unfallflucht durch LKW-Fahrer - Geschädigter ohne Versicherungsschutz

Dieser war von Betzdorf kommend in Richtung Hachenburg unterwegs, und bog an der Abfahrt Elkenroth/Rosenheim nach links ab. Dabei scherte der Auflieger auf den durchgehenden Fahrstreifen aus, weshalb eine nachfolgende 41-jährige VW-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste. Dies wiederum führte zu einem Auffahrunfall durch einen 30-jährigen, wiederum dahinter fahrenden, Kia-Fahrer, welcher aufgrund zu geringen Abstands auf den VW auffuhr.
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Einsatzkräfte der PI Betzdorf fest, dass für das Fahrzeug des 30-jährigen kein gültiger Haftpflichtversicherungsvertrag vorlag. Diesem wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Somit werden sowohl gegen den unbekannten Sattelzugfahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, als auch gegen Kia-Fahrer und den Halter dieses Fahrzeugs wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz Strafverfahren geführt.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Sattelgespann, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
