Unfallflucht auf Parkplatz vor Arztpraxis

Die Geschädigte stellte am Montag, den 02.06.2025, um 10:30 Uhr ihren grauen Hyundai i10 vor einer Arztpraxis in der Hachenburger Straße 23 in Gebhardshain ab. Als sie um 11 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken ihre linke vordere Tür gestreift und so beschädigt hatte.