Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes

Am 07.02.2026, zwischen 14:20 und 14:30 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall beim Befahren des Norma-Parkplatzes.

Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus C-MAX im Bereich des Hecks.

Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden entsprechend zu melden.

Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell