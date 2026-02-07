Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus C-MAX im Bereich des Hecks.
Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden entsprechend zu melden.
Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681-946-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes
