Flammersfeld
Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes
Am 07.02.2026, zwischen 14:20 und 14:30 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall beim Befahren des Norma-Parkplatzes.

Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus C-MAX im Bereich des Hecks.
Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden entsprechend zu melden.
Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0


