Der Fahrer / die Fahrerin eines mutmaßlich roten Fahrzeuges beschädigte einen dort geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht auf Norma-Parkplatz
Der Fahrer / die Fahrerin eines mutmaßlich roten Fahrzeuges beschädigte einen dort geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt.