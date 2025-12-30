Unfallflucht auf Norma-Parkplatz

Am 30.12.2025 zwischen 12:00 - 16:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Waldbreitbach eine Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer / die Fahrerin eines mutmaßlich roten Fahrzeuges beschädigte einen dort geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



