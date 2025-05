Unfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz

Am 12.05.25 kam es zwischen 06:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Straße Am Güterbahnhof in Bad Hönningen.

Die Geschädigte stellte bei der Rückkehr an ihren weißen Toyota Aygo an der hinteren, rechten Fahrzeugseite eine Kratzspur fest. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Ausparken gegen den Toyota und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell