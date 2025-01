Unfallflucht auf der Erpeler Ley Straße

Am 21.01.24 stellte der Geschädigte seinen PKW auf der Erpeler Ley Straße, Höhe Hausnummer 8, am rechten Fahrbahnrand ab. Gegen 20:00 Uhr hörte er einen lauten Knall und stellte fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen seinen gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist.

Der flüchtige PKW fuhr von der Erpeler Ley runter in Richtung B42. Aufgrund von festgestellten Fahrzeugteilen des Flüchtigen dürfte es sich um eine silberne Mercedes C-Klasse handeln. Zeugen die den Vorfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



