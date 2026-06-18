Betzdorf
Unfallflucht auf dem Siegparkplatz in Betzdorf
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Mittwoch, den 17.06.2026, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen weißen BMW auf dem "Siegparkplatz" in der Wilhelmstraße in Betzdorf, unweit des dortigen Expert-Klein-Marktes.

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Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Schaden im Bereich des Fahrzeughecks fest. Demnach dürfte eine bislang unbekannte Person, vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parktasche, gegen den BMW des Geschädigten gestoßen sein.
Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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