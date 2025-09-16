Unfallflucht auf dem Netto Parkplatz

Am 13.09.2025 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:05 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes "Netto" in Asbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Der derzeit unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Parkvorgang ein parkendes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



