Unfallflucht auf dem Kardinal-Höffner-Platz in Horhausen



Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw den links daneben abgestellten silberfarbenen VW Golf der Geschädigten.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Marquardt, PHK

Telefon: 02634/952-0

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