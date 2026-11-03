Horhausen
Unfallflucht auf dem Kardinal-Höffner-Platz in Horhausen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum vom 02.11.2026, 07:40 Uhr, bis 13:00 Uhr, kam es auf dem Kardinal-Höffner-Platz in Horhausen zu einer Verkehrsunfallflucht.


Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw den links daneben abgestellten silberfarbenen VW Golf der Geschädigten.
Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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