Unfallflucht auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz

Neben dem PKW der Geschädigten soll ein Kasten- oder Pritschenwagen mit

rechteckigem Aufkleber auf den Seitentüren gestanden haben. Später stellte die 53-jährige eine Beschädigung im Frontbereich ihres Fahrzeugs fest. Aufgrund des Schadensbild ist davon auszugehen, dass eine andere Person beim Rangieren den Peugeot beschädigte, und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Ob die Beschädigung von dem beschriebenen Kasten- bzw. Pritschenwagen stammt, kann aktuell nicht gesagt werden.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell