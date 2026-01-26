Unfallflucht an Altenheim

Eine Geschädigte parkte ihren PKW Fiat am Freitag, 23.01.2026, zwischen ca. 6 und ca. 13 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Elly-Heus-Knapp-Straße in der Nähe des dortigen Altenheims.

In diesem Zeitraum fuhr eine bislang unbekannte Person offenbar mit ihrem Fahrzeug gegen den geparkten Fiat, und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell