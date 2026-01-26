Unfallflucht an Altenheim

In diesem Zeitraum fuhr eine bislang unbekannte Person offenbar mit ihrem Fahrzeug gegen den geparkten Fiat, und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
In diesem Zeitraum fuhr eine bislang unbekannte Person offenbar mit ihrem Fahrzeug gegen den geparkten Fiat, und beschädigte diesen am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.