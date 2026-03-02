Unfallflucht am Bahnhof

Betzdorf (ots) -
Eine Geschädigte parkte ihren schwarzen Mercedes-Van am Donnerstag, 26.02., in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Betzdorfer Bahnhof. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie an der linken Fahrzeugseite weiße Kratzer fest. Demnach dürfte eine andere Person beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes der Geschädigten gestoßen sein.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Betzdorf (ots) -