Unfallbeschädigtes Fahrzeug verkehrsbehindernd hinterlassen

Die Streife der PI Betzdorf konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme an der naheliegenden L 267 eine korrespondierende Unfallstelle auffinden. Der beschädigte Renault war dort offenbar mit der Schutzplanke kollidiert, und nicht mehr für weitere Strecken fahrbereit. Eine beauftragte Streife der PI Altenkirchen konnte den 30-jährigen Halter des Fahrzeugs an seiner Meldeanschrift antreffen. Dieser räumte die Fahrereigenschaft und den von ihm verursachten Verkehrsunfall ein. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



