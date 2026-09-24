Unfall zwischen PKW und E-Scooter am Netto in Niederbieber - Zeugen gesucht





Der PKW beabsichtigte, den Parkplatz des Netto-Marktes auf die Wiedbachstraße zu verlassen. Zeitgleich befuhr die E-Scooter-Fahrerin den Fahrradweg aus Richtung Rasselstein kommend. Beim Überqueren der Zufahrt kam es zum Zusammenstoß, wobei der PKW die E-Scooter-Fahrerin erfasste.



Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei um die Mithilfe möglicher Augenzeugen.



Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Hergang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch oder per Mail bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





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