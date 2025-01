Unfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs

Am Dienstag, den 07.01.2025, ereignete sich gegen 14 Uhr, im Einmündungsbereich der Kirchener Straße und der Zufahrt zum dortigen REWE-Markt ein Verkehrsunfall.



Die Fahrerin eines silbernen Ford wollte nach links in die Kirchener Straße einbiegen. Als sie gerade angefahren war erkannte sie ein Notarzteinsatzfahrzeug, welches sich mit eingeschalteten Martinshorn und Blaulicht der Einmündung aus Richtung Kirchen kommend näherte.

Zeitgleich näherte sich aus der Gegenrichtung ein Streifenwagen der Polizei Betzdorf ebenfalls mit Sondersignalen dem Knotenpunkt.

Als sich die beiden Einsatzfahrzeuge und der PKW im Einmündungsbereich befanden kam es zur Kollision mit dem Streifenwagen.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Der Streifenwagen und der Ford waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt.



