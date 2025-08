Unfall mit Personenschaden

53567 Asbach, L255 (ots) - Am Sonntagnachmittag kam ein 87-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit einem roten Ford Explorer aufgrund von Ablenkung und unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug mit einer, rechtsseitig der Fahrbahn gelegenen, Betonmauer wodurch das Fahrzeug abgewiesen wurde.

Beim Queren der Gegenfahrbahn konnte ein entgegenkommender Fahrzeugführer einen Zusammenstoß mit dem roten Ford verhindern. Die zwei Insassen des Ford erlitten mittelschwere Verletzungen. Der nachgeforderte Notarzt des Rettungshubschraubers konnte zeitnah schwere Verletzungen der Insassen ausschließen, sodass diese bodengebunden in umliegende Krankenhäuser verbracht werden konnten. Der schwer beschädigte Ford Explorer war nicht mehr fahrbereit. Die Freiwillige Feuerwehr Asbach unterstützte die Einsatzmaßnahmen von Rettungsdienst und Polizei mit zahlreichen Kräften. Die Fahrbahn der L255 aus Richtung Asbach in Richtung Oberplag war rund 1 ½ Stunden vollgesperrt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell